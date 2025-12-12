Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Акроне» признались, что бюджет клуба равен уровню 14-15-го места в таблице РПЛ

В «Акроне» признались, что бюджет клуба равен уровню 14-15-го места в таблице РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что бюджет тольяттинского клуба равен уровню 14-15-го места в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. На зимний перерыв «Акрон» ушёл, расположившись на девятой строчке в таблице, набрав 21 очко.

– Что вы в целом закладываете в тезис «Акрон» – клуб здорового человека»?
– Мы один из немногих клубов, который думает на перспективу. Ни для кого не секрет, что у нас один из самых маленьких бюджетов в Российской Премьер-Лиге – на уровне 14-15-го места. Думаю, все видят результат работы клуба. Мы не думаем краткосрочно, мы думаем на перспективу.

Понимаем, что это работа, которая даст нам результат не сегодня и даже не завтра, а послезавтра. Сегодня мы закладываем фундамент, распределяем денежные средства и другие ресурсы, чтобы завтра и послезавтра быть ещё сильнее, — приводит слова Клюшева «Спорт день за днём».

Материалы по теме
«Глупейшее решение арбитра». Генич — об удалении игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android