В «Акроне» признались, что бюджет клуба равен уровню 14-15-го места в таблице РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что бюджет тольяттинского клуба равен уровню 14-15-го места в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. На зимний перерыв «Акрон» ушёл, расположившись на девятой строчке в таблице, набрав 21 очко.

– Что вы в целом закладываете в тезис «Акрон» – клуб здорового человека»?

– Мы один из немногих клубов, который думает на перспективу. Ни для кого не секрет, что у нас один из самых маленьких бюджетов в Российской Премьер-Лиге – на уровне 14-15-го места. Думаю, все видят результат работы клуба. Мы не думаем краткосрочно, мы думаем на перспективу.

Понимаем, что это работа, которая даст нам результат не сегодня и даже не завтра, а послезавтра. Сегодня мы закладываем фундамент, распределяем денежные средства и другие ресурсы, чтобы завтра и послезавтра быть ещё сильнее, — приводит слова Клюшева «Спорт день за днём».