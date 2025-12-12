Алессандро Дель Пьеро высказался о целях «Ювентуса» на сезон

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о целях клуба на предстоящий сезон. Он подчеркнул неопределённость дальнейшего развития команды и выразил удивление от концепции, развиваемой главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Какие цели на сезон мы поставили перед собой? Лучано нужно больше времени, чем другим тренерам, чтобы привить игрокам определённые концепции, которые не являются его собственными; он их не выбирал. Мы слышали, как он говорил, что важно побеждать, а не играть хорошо; странно слышать это от него. Проблема заключается в том, чтобы разобраться, куда движется «Ювентус», если ему нужно столько времени, чтобы решить все свои проблемы», – приводит слова Дель Пьеро Tuttosport.

Сейчас итальянский клуб занимает седьмое место турнирной таблицы итальянской Серии А и 17-е общего этапа Лиги чемпионов.