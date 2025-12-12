Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алессандро Дель Пьеро высказался о целях «Ювентуса» на сезон

Алессандро Дель Пьеро высказался о целях «Ювентуса» на сезон
Комментарии

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о целях клуба на предстоящий сезон. Он подчеркнул неопределённость дальнейшего развития команды и выразил удивление от концепции, развиваемой главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Какие цели на сезон мы поставили перед собой? Лучано нужно больше времени, чем другим тренерам, чтобы привить игрокам определённые концепции, которые не являются его собственными; он их не выбирал. Мы слышали, как он говорил, что важно побеждать, а не играть хорошо; странно слышать это от него. Проблема заключается в том, чтобы разобраться, куда движется «Ювентус», если ему нужно столько времени, чтобы решить все свои проблемы», – приводит слова Дель Пьеро Tuttosport.

Сейчас итальянский клуб занимает седьмое место турнирной таблицы итальянской Серии А и 17-е общего этапа Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио: по отношению к Спаллетти необходимо проявить доверие
Материалы по теме
«Ювентус» — «Пафос». Спаллетти не отдаст путёвку в плей-офф
«Ювентус» — «Пафос». Спаллетти не отдаст путёвку в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android