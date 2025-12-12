«Поневоле трясёшься». Алсу Абдуллина — о поездке в Северную Корею

Защитница сборной России Алсу Абдуллина рассказала о поездке в Северную Корею на товарищеские матчи. Россиянки провели две игры с национальной командой КНДР (2:5, 1:1).

«Знала, что это очень закрытая страна, заранее посмотрела о ней разные видеоблоги. Эта закрытость начала проявляться ещё во Владивостоке, откуда мы летели в Пхеньян. Мы зашли в довольно старый самолёт, нас попросили не снимать. Ощущение, будто ты попал в другой мир.

Когда уже прилетели, нас очень тщательно досматривали. Телефоны тоже проверяли. Стоишь на досмотре, знаешь, что всё хорошо, но поневоле трясёшься (улыбается). В общем, очень непривычно.

По дороге из аэропорта все смотрели в окно автобуса. Мало того что погода стояла серая — вокруг были люди в одинаковых цветах одежды. Они трудились в полях, тянули на себе какие-то мешки, многие передвигались на велосипедах, мопедах. Тротуар убирали не метёлками, а какими-то старыми вениками», — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».