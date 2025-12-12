Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поневоле трясёшься». Алсу Абдуллина — о поездке в Северную Корею

«Поневоле трясёшься». Алсу Абдуллина — о поездке в Северную Корею
Комментарии

Защитница сборной России Алсу Абдуллина рассказала о поездке в Северную Корею на товарищеские матчи. Россиянки провели две игры с национальной командой КНДР (2:5, 1:1).

«Знала, что это очень закрытая страна, заранее посмотрела о ней разные видеоблоги. Эта закрытость начала проявляться ещё во Владивостоке, откуда мы летели в Пхеньян. Мы зашли в довольно старый самолёт, нас попросили не снимать. Ощущение, будто ты попал в другой мир.

Когда уже прилетели, нас очень тщательно досматривали. Телефоны тоже проверяли. Стоишь на досмотре, знаешь, что всё хорошо, но поневоле трясёшься (улыбается). В общем, очень непривычно.

По дороге из аэропорта все смотрели в окно автобуса. Мало того что погода стояла серая — вокруг были люди в одинаковых цветах одежды. Они трудились в полях, тянули на себе какие-то мешки, многие передвигались на велосипедах, мопедах. Тротуар убирали не метёлками, а какими-то старыми вениками», — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».

Материалы по теме
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
Эксклюзив
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android