Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис рассказал о посещении тренировочных баз «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис рассказал о посещении тренировочных баз «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о посещении тренировочной базы клуба в Каррингтоне. Также он поделился впечатлениями о поездке на тренировочную базу «Эвертона».

«Я был на базе не только «Манчестера», но и «Эвертона». Конечно, всё изменилось! У нас на старой базе было полтора поля — одно искусственное, обычное и для вратарей. А сейчас 15 полей, академия, манеж, бассейн и столовая для всех команд. Что можно сказать? Классно! Только играй в футбол и всё. Времена меняются, это хорошо. Поля в идеальном состоянии — все как на «Олд Траффорд», чтобы не было разницы. Есть и зал, всё для восстановления, бассейн. Нет одного — результатов, которые ожидают болельщики.

Изначально договаривались с «Эвертоном». Посмотрел тренировочный процесс у них, сходили на футбол. У них новый шикарный стадион, который вмещает 55 тысяч. Потом посмотрели и матч «Манчестера». Пообщались с болельщиками, тренерами «Эвертона», а потом пригласил «Манчестер». Но у них не всю тренировку посмотрели — тренер не хочет, чтобы мы тактическое занятие видели. Но это его решение. Главное, чтобы этой тактикой удивили другие команды в следующих играх», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Фото
«Манчестер Юнайтед» подарил Канчельскису копию футболки 1993 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android