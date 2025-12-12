Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сауся сообщил, что «Балтика» не планирует продавать футболиста зимой

Агент Сауся сообщил, что «Балтика» не планирует продавать футболиста зимой
Комментарии

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся, высказался о возможном уходе игрока из клуба зимой.

«Клубы, которым интересен Саусь зимой, есть. Но этого мало — нужно договориться с «Балтикой». Если получится, возможно, он перейдёт куда-то. Но насколько я знаю, «Балтика» не планирует отпускать Владислава зимой», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Владислав Саусь провёл 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Таблица РПЛ за 2025 год. «Балтика» за 18 туров перебила цифры многих команд с 30 играми!
Таблица РПЛ за 2025 год. «Балтика» за 18 туров перебила цифры многих команд с 30 играми!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android