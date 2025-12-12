Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новые правила покупки билетов на ЧМ-2026: цена зависит от популярности команды

Новые правила покупки билетов на ЧМ-2026: цена зависит от популярности команды
Комментарии

Стали известны цены на матчи группового этапа предстоящего чемпионата мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля пройдёт в США, Мексике и Канаде. В отличие от прошлых турниров, в которых билеты продавались по фиксированной ставке, в этот раз цены устанавливаются исходя из предполагаемой популярности участвующих команд.

Фактически это привело к разделению 72 матчей на четыре уровня привлекательности. Билеты самого дорогого уровня обойдутся в $ 700, $ 500 или $ 265; самого дешёвого – $ 450, $ 380 и $ 140.

Материалы по теме
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?

Решение встретило крайне негативную реакцию и было названо «большим предательством» и «плевком в лицо болельщикам». Ассоциация футбольных болельщиков Европы призвала ФИФА остановить процесс продажи билетов и пересмотреть ценовую политику.

«Впервые в истории чемпионатов мира не будет единой цены на все матчи группового этапа. Вместо этого ФИФА вводит переменную ценовую политику, зависящую от расплывчатых критериев, таких как предполагаемая привлекательность матча.

Болельщики разных национальных команд будут вынуждены платить разные цены за одну и ту же категорию на одном и том же этапе турнира без какой-либо прозрачности в структуре ценообразования, применяемой ФИФА», – приводит цитату из заявления Ассоциации BBC.

Материалы по теме
ФИФА объявила, что на ЧМ-2026 будут по два дополнительных перерыва за матч на водопой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android