Новые правила покупки билетов на ЧМ-2026: цена зависит от популярности команды

Стали известны цены на матчи группового этапа предстоящего чемпионата мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля пройдёт в США, Мексике и Канаде. В отличие от прошлых турниров, в которых билеты продавались по фиксированной ставке, в этот раз цены устанавливаются исходя из предполагаемой популярности участвующих команд.

Фактически это привело к разделению 72 матчей на четыре уровня привлекательности. Билеты самого дорогого уровня обойдутся в $ 700, $ 500 или $ 265; самого дешёвого – $ 450, $ 380 и $ 140.

Решение встретило крайне негативную реакцию и было названо «большим предательством» и «плевком в лицо болельщикам». Ассоциация футбольных болельщиков Европы призвала ФИФА остановить процесс продажи билетов и пересмотреть ценовую политику.

«Впервые в истории чемпионатов мира не будет единой цены на все матчи группового этапа. Вместо этого ФИФА вводит переменную ценовую политику, зависящую от расплывчатых критериев, таких как предполагаемая привлекательность матча.

Болельщики разных национальных команд будут вынуждены платить разные цены за одну и ту же категорию на одном и том же этапе турнира без какой-либо прозрачности в структуре ценообразования, применяемой ФИФА», – приводит цитату из заявления Ассоциации BBC.