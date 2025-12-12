«С большим отрывом». Григорян обозначил лучшего голкипера РПЛ прямо сейчас

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего голкипера первой части сезона Мир РПЛ. Он выделил Станислава Агкацева из «Краснодара».

«На первом месте с большим отрывом Станислав Агкацев. При всей фундаментальности «Краснодара» у Агкацева были сложнейшие сейвы, из сложных ситуаций он выходил достойно», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Агкацев в текущем сезоне провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых пропустил 14 голов. В девяти играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).