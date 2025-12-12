Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С большим отрывом». Григорян обозначил лучшего голкипера РПЛ прямо сейчас

«С большим отрывом». Григорян обозначил лучшего голкипера РПЛ прямо сейчас
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего голкипера первой части сезона Мир РПЛ. Он выделил Станислава Агкацева из «Краснодара».

«На первом месте с большим отрывом Станислав Агкацев. При всей фундаментальности «Краснодара» у Агкацева были сложнейшие сейвы, из сложных ситуаций он выходил достойно», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Агкацев в текущем сезоне провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых пропустил 14 голов. В девяти играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

Материалы по теме
ЦСКА должен быть гораздо ниже, а «Зенит» и Батраков перебрали голов. Главные цифры РПЛ
ЦСКА должен быть гораздо ниже, а «Зенит» и Батраков перебрали голов. Главные цифры РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android