AS: увольнение Хаби Алонсо из «Реала» — вопрос времени

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо находится в шаге от увольнения из клуба, сообщает журналист издания AS Хосе Диас. По данным источника, испанца могут отправить в отставку даже в том случае, если «сливочные» обыграют «Алавес» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги. Отставку специалиста журналист называет вопросом времени. В «Реале» не верят, что Хаби сможет исправить сложившуюся ситуацию. 10 декабря мадридцы проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Хаби возглавил «Реал» летом этого года. Прежде Алонсо работал в «Байере», который привёл к победе в Бундеслиге.

«Сливочные» после 16 туров Ла Лиги занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.