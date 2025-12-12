ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром МЮФЛ-3

Московский ЦСКА в социальных сетях объявил о подписании контракта с 15-летним нападающим Львом Тимофеевым. Срок контракта рассчитан до декабря 2028 года.

«Лев — лучший бомбардир и победитель МЮФЛ-3 — 2025, победитель ЮФЛ-3 ЮГ 2025, игрок юношеской сборной России.

В прошедшем сезоне ЮФЛ-3 ЮГ Тимофеев оформил 11+4 по системе «гол+пас» в 15 матчах, в турнире МФЮЛ-3 за четыре игры забил пять мячей!

В следующем сезоне Лев будет выступать за нашу академию. Добро пожаловать в красно-синюю семью», — написано в сообщении.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.