Агент Сауся отреагировал на информацию о встрече со спортдиректором «Спартака» Кахигао

Комментарии

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, отреагировал на информацию о встрече со спортивным директором московского «Спартака» Фрэнсисом Кахигао. Ранее об этом сообщало онлайн-издание Metaratings.

— Есть информация, что спортивный директор «Спартака» Кахигао встречался с представителями Сауся.
— Я не буду это комментировать. Лучше спросить у Кахигао, — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Владислав Саусь провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

