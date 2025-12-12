Оливер Кан: идеи Хаби Алонсо «Реалу» не подходят, клубу нужен другой тренер

Бывший немецкий голкипер Оливер Кан высказался о работе главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Ранее появилась информация, что испанский специалист находится в шаге от увольнения из испанского клуба.

«Не удивлён результатами «Реала», потому что идеи главного тренера не подходят «Мадриду». Подход Хаби, основанный на системном футболе и позиционной игре, требует узкопрофильных игроков. Однако в «Реале» другой стиль. В этом клубе речь идёт о свободе и индивидуальности. Футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по определённым системам – в этом кроется главное недопонимание.

«Реалу» нужен тренер, который найдёт способ объединить суперзвёзд, а не тот, кто будет говорить им, что они должны играть по определённой системе», – приводит слова Кана Sky Sport Germany.