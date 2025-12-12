Защитница сборной России Абдуллина рассказала об интернете в Северной Корее

Защитница сборной России Алсу Абдуллина рассказала о поездке в Северную Корею на товарищеские матчи. Россиянки провели две игры с национальной командой КНДР (2:5, 1:1).

— С интернетом там ведь тоже всё непросто?

— Да. Было дико смотреть на девочек: никто из них не сидит в телефоне! (смеётся) Все гораздо больше общались друг с другом. В этом отношении отсутствие интернета, конечно, на пользу.

В отеле он был, правда, недешёвый: $ 2 за 10 минут. Написать родным или позвонить им через мессенджер не было проблемой. А любая важная информация всё равно не проходила мимо нас, — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».