Березовский назвал команды, которые разочаровали по итогам первой части сезона РПЛ

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский ответил на вопрос о командах, которые разочаровали по итогам первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Разочаровали команды, которые находятся внизу таблицы. «Сочи» не соответствует уровню РПЛ. Команда осталась по итогам прошлого сезона за счёт того, что какие-то команды не смогли получить лицензии для выступления в РПЛ. «Сочи» не очень хорошо укомплектован, игроки в себя не верят. Играют единицы, которые и достойны РПЛ. Не в обиду им, но результаты всё говорят.

«Пари НН» тоже должен укрепляться. Да, начали набирать очки, но не скажу, что это было убедительно. Если эти команды хотят остаться, им надо усиляться», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.