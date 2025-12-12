Скидки
Орлов: результаты Семака говорят сами за себя

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. Эксперт подчеркнул, что хороший наставник должен обладать талантом педагога. Результаты Семака характеризуют его как талантливого специалиста.

«Работа тренера — это несколько талантов. Один из них — талант педагога: человека, который может найти общий язык, помочь вам, войти в доверие. Это тоже талант определённый, расположить к себе. Семак держится восьмой сезон. Шесть чемпионств, одно серебро. Результаты говорят сами за себя», — сказал Геннадий Орлов в эфире программы «Экспертиза» на «Радио Зенит».

