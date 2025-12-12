Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич: с самого раннего детства я был фанатом «Милана»

Лука Модрич: с самого раннего детства я был фанатом «Милана»
Комментарии

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич признался, что поддерживал итальянский клуб ещё в детстве. К «россонери» Модрич присоединился в летнее трансферное окно — 2025. Ранее хорватский хавбек выступал за «Реал», в составе которого выиграл множество трофеев.

«Я счастлив, потому что играю за самый большой итальянский клуб. Наслаждаюсь каждым днём, когда я нахожусь в Милане и надеваю футболку «россонери». Я никогда не думал, что смогу приехать в «Милан», пока был в «Реале», но в жизни иногда случается такое, чего вы не ожидаете.

Это была мечта, которая сбылась, потому что с раннего возраста я был фанатом «Милана», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Лука Модрич ответил, в чём заключается разница между Серией А и Ла Лигой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android