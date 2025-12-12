Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Вторая игра мне понравилась по содержанию». Абдуллина — о матчах России с КНДР

Комментарии

Защитница сборной России Алсу Абдуллина высказалась о товарищеских матчах с национальной командой КНДР (2:5, 1:1).

«Кореянки практически всю игру владели мячом. Психологически были готовы к этому, знали, что представляет собой сборная КНДР, ведь встречались с ней в Москве год назад. Разбирали соперника досконально. Но оказались не готовы к их скоростям, работе с мячом. Возникали большие пространства, где мы не успевали их накрыть.

Во втором матче мы сменили тактику и схему. В результате стали играть более плотно, не давали сопернику времени на раздумия. У КНДР практически не было моментов у наших ворот. А мы ещё и забили первыми. Дотерпели до 90-й минуты и пропустили ответный мяч. Но это случилось по делу — в концовке кореянки реально давили, а мы бегали, что называется, на ободах.

В целом вторая игра мне понравилась по содержанию. У КНДР уже не было преимущества, порой по их лицам было заметно: они не знают, что делать. В общем, явно не ожидали от нас такого футбола. Думаю, нашим болельщикам было интересно смотреть наш второй матч», — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».

