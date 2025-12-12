Стали известны цены билетов на финал ЧМ-2026

Стали известны цены на финал чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке. По информации BBC, билеты на него продаются в трех категориях:

«выгодная категория для болельщиков» — £ 3119 ($ 4185);

«стандартная категория для болельщиков» — £ 4162 ($ 5560);

«премиум категория для болельщиков» — £ 6615 ($ 8860).

Таким образом, билеты на главный матч турнира стоят в семь раз дороже, чем на чемпионат мира 2022 года в Катаре, когда самый дешёвый билет стоил £ 450. В том числе возросли цены на четвертьфиналы (£ 507, £ 757 и £ 1073) и полуфиналы (£ 686, £ 1,819 и £ 2,363) турнира.

Никаких льгот на покупку билетов не предусмотрено.