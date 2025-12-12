Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны цены билетов на финал ЧМ-2026

Стали известны цены билетов на финал ЧМ-2026
Комментарии

Стали известны цены на финал чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке. По информации BBC, билеты на него продаются в трех категориях:

  • «выгодная категория для болельщиков» — £ 3119 ($ 4185);
  • «стандартная категория для болельщиков» — £ 4162 ($ 5560);
  • «премиум категория для болельщиков» — £ 6615 ($ 8860).

Таким образом, билеты на главный матч турнира стоят в семь раз дороже, чем на чемпионат мира 2022 года в Катаре, когда самый дешёвый билет стоил £ 450. В том числе возросли цены на четвертьфиналы (£ 507, £ 757 и £ 1073) и полуфиналы (£ 686, £ 1,819 и £ 2,363) турнира.

Никаких льгот на покупку билетов не предусмотрено.

Материалы по теме
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?
Жеребьёвка ЧМ-2026 официально разочаровала. Нужно ли вообще смотреть первую часть турнира?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android