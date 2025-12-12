Скидки
Источник: «Зенит» — лучший клуб Восточной Европы по средней посещаемости в нынешнем сезоне

Санкт-петербургский «Зенит» является лучшим клубом Восточной Европы по средней посещаемости в нынешнем сезоне. В среднем на одной домашней игре сине-бело-голубых в рамках Мир РПЛ присутствовали 36 608 зрителей, сообщает Metaratings. На третьем месте в рейтинге посещаемости находится «Краснодар» (28 639 человек), на втором — польский «Лех» (30 390).

На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Действующим чемпионом России является «Краснодар».

«Зенит» выигрывал РПЛ шесть лет подряд с 2019 по 2024 год.

