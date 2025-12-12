Источник: два клуба РПЛ ведут переговоры с Саво Милошевичем

Бывший футболист «Рубина» Саво Милошевич может возглавить один из российских клубов. Представители тренера ведут переговоры с двумя командами из Мир РПЛ, сообщил журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале.
Названия клубов, которые находятся в переговорах с Милошевичем, не уточняются.
Ранее Милошевич неоднократно заявлял в интервью, что готов работать в России, несмотря на международное отстранение клубов РПЛ.
Напомним, на сегодняшний день 53-летний Саво Милошевич пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был иранский клуб «Нассаджи». Ранее он также тренировал сборную Боснии и Герцеговины.