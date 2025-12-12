Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: два клуба РПЛ ведут переговоры с Саво Милошевичем

Источник: два клуба РПЛ ведут переговоры с Саво Милошевичем
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Саво Милошевич может возглавить один из российских клубов. Представители тренера ведут переговоры с двумя командами из Мир РПЛ, сообщил журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале.

Названия клубов, которые находятся в переговорах с Милошевичем, не уточняются.

Ранее Милошевич неоднократно заявлял в интервью, что готов работать в России, несмотря на международное отстранение клубов РПЛ.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4

Напомним, на сегодняшний день 53-летний Саво Милошевич пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был иранский клуб «Нассаджи». Ранее он также тренировал сборную Боснии и Герцеговины.

Материалы по теме
ЦСКА должен быть гораздо ниже, а «Зенит» и Батраков перебрали голов. Главные цифры РПЛ
ЦСКА должен быть гораздо ниже, а «Зенит» и Батраков перебрали голов. Главные цифры РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android