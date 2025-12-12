Березовский рассказал, какую позицию надо усилить «Динамо» зимой

Бывший футболист «Динамо» Роман Березовский рассказал, какую линию московскому клубу нужно укрепить в зимнее трансферное окно. По его мнению, бело-голубым стоит подписать усиление в защиту.

«Динамо» потеряло Майсторовича на долгий период из-за травмы. В игровом плане он выглядел симпатично. Довольно молодой, играл в обороне, уверенно начинал. Плюс выбыл Тюкавин на долгий период. Вот только набирает форму после тяжелейшей травмы. Ушёл и Карраскаль из «Динамо», а он много делал в атаке. Команде нужно усиление в оборону», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.