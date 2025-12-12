Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березовский рассказал, какую позицию надо усилить «Динамо» зимой

Березовский рассказал, какую позицию надо усилить «Динамо» зимой
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Роман Березовский рассказал, какую линию московскому клубу нужно укрепить в зимнее трансферное окно. По его мнению, бело-голубым стоит подписать усиление в защиту.

«Динамо» потеряло Майсторовича на долгий период из-за травмы. В игровом плане он выглядел симпатично. Довольно молодой, играл в обороне, уверенно начинал. Плюс выбыл Тюкавин на долгий период. Вот только набирает форму после тяжелейшей травмы. Ушёл и Карраскаль из «Динамо», а он много делал в атаке. Команде нужно усиление в оборону», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Есть над чем подумать в отпуске». Капитан «Динамо» Фомин — о результатах команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android