Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов высказался о состоянии игрока «Зенита» Максима Глушенкова

Геннадий Орлов высказался о состоянии игрока «Зенита» Максима Глушенкова
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Эксперт считает, что хавбек ещё не набрал свою максимальную форму, в которой пребывал на старте своих выступлений за команду сине-бело-голубых.

«Глушенков всё никак не восстановится к тому уровню, на котором он начинал прошлый сезон. Но мы-то знаем, на что он способен. Поэтому ожидаем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в текущем сезоне на счету Максима Глушенкова 21 матч, 10 голов и семь результативных передач в составе «Зенита» во всех сезонах.

Материалы по теме
«Танго танцуют вдвоём». Орлов высказался об отношениях Семака и Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android