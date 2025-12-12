Геннадий Орлов высказался о состоянии игрока «Зенита» Максима Глушенкова

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Эксперт считает, что хавбек ещё не набрал свою максимальную форму, в которой пребывал на старте своих выступлений за команду сине-бело-голубых.

«Глушенков всё никак не восстановится к тому уровню, на котором он начинал прошлый сезон. Но мы-то знаем, на что он способен. Поэтому ожидаем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в текущем сезоне на счету Максима Глушенкова 21 матч, 10 голов и семь результативных передач в составе «Зенита» во всех сезонах.