«Возможно, уже на сборах». Абдуллина ответила, когда поменяет фамилию на футболке

Защитница московского «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина ответила на вопрос, планирует ли она менять фамилию на футболке после того, как вышла замуж.

— Планируешь менять фамилию на футболке?

— Да. В январе буду оформлять новый паспорт и другие документы. Возможно, уже на сборах увидите меня с фамилией Гончаренко на спине, — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».

Алсу Абдуллина вышла замуж за генерального директора российского производителя товаров для спорта активного отдыха Atemi Даниила Гончаренко в марте 2025 года.

В сезоне-2025 Суперлиги 24-летняя Алсу Абдуллина провела 22 матча, в которых забила четыре мяча.