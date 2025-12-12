Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возможно, уже на сборах». Абдуллина ответила, когда поменяет фамилию на футболке

«Возможно, уже на сборах». Абдуллина ответила, когда поменяет фамилию на футболке
Комментарии

Защитница московского «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина ответила на вопрос, планирует ли она менять фамилию на футболке после того, как вышла замуж.

— Планируешь менять фамилию на футболке?
— Да. В январе буду оформлять новый паспорт и другие документы. Возможно, уже на сборах увидите меня с фамилией Гончаренко на спине, — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».

Алсу Абдуллина вышла замуж за генерального директора российского производителя товаров для спорта активного отдыха Atemi Даниила Гончаренко в марте 2025 года.

В сезоне-2025 Суперлиги 24-летняя Алсу Абдуллина провела 22 матча, в которых забила четыре мяча.

Материалы по теме
Алсу Абдуллина ответила, почему «Локомотиву» не удалось попасть в тройку призёров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android