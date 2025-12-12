Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«У Алонсо тонкие губы». Орлов назвал неожиданную причину проблем «Реала»

«У Алонсо тонкие губы». Орлов назвал неожиданную причину проблем «Реала»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему проблем мадридского «Реала» под руководством Хаби Алонсо. Эксперт нашёл неожиданную причину неудач «сливочных». Она заключается в чертах лица главного тренера.

«Обратите внимание, что происходит в «Реале». Есть такое слово: физиогномика. Это псевдонаучная, но народная теория. По чертам лица можно определить черты характера. Всегда говорят: у кого толстые губы — тот добрый, у кого тонкие — злой.

Вот в «Реале» тренером был Анчелотти с толстыми губами — выиграл всё, что только можно. Сразу видно, он добрый человек. А сейчас Алонсо в «Реале». Посмотрите, какие у него тонкие губы… И аскетические черты лица. И какие там скандалы с игроками! Два лидера — Винисиус и Беллингем — они уже недовольны взаимоотношениями с тренером. А он принципиальный. Вот они взяли и проиграли важный матч в Лиге чемпионов», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
