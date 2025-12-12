Рыночная стоимость Фёдора Чалова упала на € 2 млн — Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt понизил рыночную стоимость российского нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова. Теперь она составляет € 5,5 млн.

После предыдущего обновления в мае 2025 года стоимость нападающего составляла € 7,5 млн. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году, когда Чалов выступал за московский ЦСКА — € 16 млн.

В текущем сезоне чемпионата Греции 27-летний Фёдор Чалов провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету нападающего 10 игр, один гол и одна голевая передача в Лиге Европы. Фёдор Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА в 2024 году. Ранее он также выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» в 2022 году.