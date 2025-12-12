Скидки
Гендиректор «Акрона» раскрыл, есть ли в контракте Дзюбы пункт об автоматическом продлении

Гендиректор «Акрона» раскрыл, есть ли в контракте Дзюбы пункт об автоматическом продлении
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, есть ли в контракте нападающего Артёма Дзюбы с клубом пункт об автоматическом продлении. Действующее соглашение опытного форварда с тольяттинцами рассчитано до конца июня 2026 года.

– Переговоры о новом контракте с Дзюбой идут?
– Неоднократно заявлял, что мы об этом поговорим в конце сезона. У нас хорошие и доверительные рабочие отношения. Нет такого, что нам необходимо закрепить что-то на бумаге именно сегодня. В конце сезона обсудим наше дальнейшее сотрудничество.

– В контракте есть пункт об автоматическом продлении при достижении каких-то показателей?
– Пункта нет, — приводит слова Клюшева «Спорт день за днём».

