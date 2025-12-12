Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Орлов: Матвей Сафонов — молодец! Продолжение советской школы Льва Яшина

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. В текущем сезоне вратарь провёл два матча на клубном уровне: в рамках Лиги 1 Матвей отыграл встречу 15-го тура с «Ренном» (5:0), а также сыграл с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА.

«Сафонов — молодец! Несколько раз спас «ПСЖ», получил высокую оценку, как для вратаря. Молодцом! Пожелаем ему успеха, уверенности. Он способный вратарь. Вообще, вратарская школа идёт из СССР. Вот Лев Яшин был первым вратарём, кто получил «Золотой мяч». Он был признан лучшим вратарём столетия — какая слава нашей вратарской школы! А Сафонов — продолжение этой школы», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новости. Футбол
Все новости RSS

