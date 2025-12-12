Орлов рассказал, какие позиции «Зениту» нужно усилить в зимнее трансферное окно

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие позиции необходимо усилить «Зениту» в зимнее трансферное окно.

— Какой ваш прогноз на зимние трансферы «Зенита»?

— Мои мысли совпадают с мыслями Аршавина. Я вообще сказал бы, что «Зениту» нужны три человека. По Жерсону нет 100-процентной уверенности, что он заиграет так, как он играл в бразильском клубе, когда он был кандидатом в национальную сборную. Сейчас он так не играет. Нужно три усиления — центральный нападающий, центральный полузащитник и центральный защитник. Защитник нужен обязательно. Эракович, Дркушич и Алип — они тяжеловаты, слабо играют в атаке. Нужно играть в современный футбол, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».