Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил защитника «Зенита» Нино. Он похвалил бразильца за хорошую игру и активное изучение русского языка.

— Сможет ли Нино стать любимчиком болельщиков «Зенита», каким в своё время был Ломбертс?

— А почему нет? Ломбертса и правда любили, потому что он по-русски говорил. И Нино, видите, тоже дал интервью на русском языке. Всё-таки это характер у человека — выучить язык! Русский язык трудно изучать. Нино молодец. И в игре тоже. Сейчас он наконец-то адаптировался, почувствовал себя, уверенность появилась. Жалко, что у него часто мелкие травмы, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».