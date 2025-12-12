Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов оценил защитника «Зенита» Нино

Геннадий Орлов оценил защитника «Зенита» Нино
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил защитника «Зенита» Нино. Он похвалил бразильца за хорошую игру и активное изучение русского языка.

— Сможет ли Нино стать любимчиком болельщиков «Зенита», каким в своё время был Ломбертс?
— А почему нет? Ломбертса и правда любили, потому что он по-русски говорил. И Нино, видите, тоже дал интервью на русском языке. Всё-таки это характер у человека — выучить язык! Русский язык трудно изучать. Нино молодец. И в игре тоже. Сейчас он наконец-то адаптировался, почувствовал себя, уверенность появилась. Жалко, что у него часто мелкие травмы, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Танго танцуют вдвоём». Орлов высказался об отношениях Семака и Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android