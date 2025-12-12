«Факел» объявил о продлении контракта с полузащитником Альшиным

Воронежский «Факел» в телеграм-канале сообщил о продлении контракта с полузащитником Ильнуром Альшиным.

«Факел» продлил контракт с полузащитником Ильнуром Альшиным. Двигаемся вперёд вместе!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari 32-летний Ильнур Альшин провёл 19 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями полузащитник не отметился.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 21 матч. В ближайшем туре после зимней паузы «Факел» сыграет с екатеринбургским «Уралом» (41), который находится на второй строчке.