Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отреагировал на информацию о переходе в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отреагировал на информацию о переходе в «Барселону»
Комментарии

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отреагировал на появившуюся информацию о его возможном переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне Альварес провёл 24 матча на клубном уровне, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

«Меня это не волнует. Я стараюсь не слишком пристально следить за такими вещами, но, конечно, знаю, что об этом говорят. В том числе в социальных сетях. Думаю, правды в этом мало. Я же сосредоточен на этом сезоне и на том, что ждёт «Атлетико».

Стараюсь держаться подальше от слухов и думать о себе, дальнейшем развитии и победах команды», — приводит слова Альвареса The Touchline в социальной сети X.

Материалы по теме
Иньеста — о Месси: важное — это то, сколько Лео значит для «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android