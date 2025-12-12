Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отреагировал на информацию о переходе в «Барселону»

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отреагировал на появившуюся информацию о его возможном переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне Альварес провёл 24 матча на клубном уровне, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

«Меня это не волнует. Я стараюсь не слишком пристально следить за такими вещами, но, конечно, знаю, что об этом говорят. В том числе в социальных сетях. Думаю, правды в этом мало. Я же сосредоточен на этом сезоне и на том, что ждёт «Атлетико».

Стараюсь держаться подальше от слухов и думать о себе, дальнейшем развитии и победах команды», — приводит слова Альвареса The Touchline в социальной сети X.