Энцо Мареска признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Итальянский специалист Энцо Мареска, возглавляющий «Челси», признан лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ в социальной сети Х.

В ноябре «Челси» провёл четыре матча в чемпионате Англии, одержав три победы. «Синие» победили «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Бёрнли» (2:0), а также сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1). Конкурентами Энцо Марески в этом месяце были Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Фабиан Хюрцелер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 25 очков за 15 матчей.

