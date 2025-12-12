Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе и Ямаль — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Мбаппе и Ямаль — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и вингер каталонский «Барселоны» Ламин Ямаль стали самыми дорогими игроками Ла Лиги по версии Transfermarkt. Авторитетный интернет-портал оценивает рыночную стоимость француза и испанца в € 200 млн.

Отметим, что Мбаппе и Ямаль опережают на € 40 млн в рейтинге самых дорогих футболистов испанского первенства ближайшего преследователя в лице Джуда Беллингема. Англичанина Transfermarkt оценивает в € 160 млн.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона». Каталонцы набрали 40 очков по итогам 16 проведённых встреч. На второй строчке расположился «Реал» (36). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (35).

Материалы по теме
«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android