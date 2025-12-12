Мбаппе и Ямаль — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и вингер каталонский «Барселоны» Ламин Ямаль стали самыми дорогими игроками Ла Лиги по версии Transfermarkt. Авторитетный интернет-портал оценивает рыночную стоимость француза и испанца в € 200 млн.

Отметим, что Мбаппе и Ямаль опережают на € 40 млн в рейтинге самых дорогих футболистов испанского первенства ближайшего преследователя в лице Джуда Беллингема. Англичанина Transfermarkt оценивает в € 160 млн.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона». Каталонцы набрали 40 очков по итогам 16 проведённых встреч. На второй строчке расположился «Реал» (36). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (35).