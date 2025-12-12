Скидки
Алексей Миранчук заявил, что открыт к предложениям от клубов из Европы

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о возможном переходе в европейский чемпионат.

«Если из Европы что-нибудь придёт, ну, а почему я не могу рассмотреть? Конечно, всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, конечно, пообщаюсь. Но пока связываю свою судьбу с «Атлантой». Поэтому мне всё-таки хотелось бы всё равно… Я бы не хотел, например, уезжать на такой ноте, когда провальный сезон. Клуб потратил достаточно много денег не только на меня, но и на других игроков, поэтому хотелось бы, чтобы команда хотя бы себя вернула», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

