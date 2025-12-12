Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Алексей Миранчук определил топ-3 модников в российском футболе

Алексей Миранчук определил топ-3 модников в российском футболе
Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук определил топ-3 модников в российском футболе.

— Есть топ-3 в российском футболе главных модников. Ты входишь, безусловно. Вот на твой взгляд, кто ещё в этот топ-3 входит?
— Тут мне даже думать не надо, потому что мало конкурентов. Ну не знаю, наверное, у нас такая среда… И не будем лукавить, сейчас, наверное, тяжело всё это доставать, какие-то вещи, бренды. Поэтому тут как бы не знаю… Федю [Смолова] мы уже считаем или не считаем? Потому что Федя уже одной ногой… (смеётся).

— Он уже наш коллега.
— Поэтому тяжело мне назвать, что так приходит на ум. Наверное, Антоха [Миранчук]. Мало какие клубы, например, выставляют какие-то луки, arrivals, как они приезжают или что-то такое. Поэтому тяжело что-то сказать. Я же не вижу, что с ребятами каждый день, как они там одеты или выглядят, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

