Салах советовался с экс-игроками «Ливерпуля» относительно конфликта с клубом — источник

Крайний вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах советовался с некоторыми бывшими игроками мерсисайдцев относительно того, как ему поступить в дальнейшем на фоне конфликта с руководством клуба. Об этом сообщает Indykaila News в социальной сети X. Ранее Салаха видели в компании экс-капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона в ресторане в Лондоне.

33-летний Мохамед выступает за мерсисайдцев с лета 2017 года. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи.

В этом сезоне египтянин провёл 19 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.