«Астон Вилла» продлила самую длинную победную серию клуба с 1914 года

Вчера, 11 декабря, «Астон Вилла» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы обыграла швейцарский «Базель». Благодаря этой победе она продлила свою серию побед во всех соревнованиях до восьми игр (пять – в английской Премьер-лиге, три – в Лиге Европы). Такую статистику приводит аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Победная серия команды началась 6 ноября с матча 4-го тура Лиги Европы, в котором команда обыграла израильский «Маккаби» из Тель-Авива (2:0). Три из восьми матчей она выиграла всухую, а ровно в половине игр обыграла соперника со счётом 2:1. Это самая длинная серия побед англичан в высшем дивизионе с марта 1914 года, когда они взяли верх в 11 играх подряд.