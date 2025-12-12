Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» продлила самую длинную победную серию клуба с 1914 года

Комментарии

Вчера, 11 декабря, «Астон Вилла» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы обыграла швейцарский «Базель». Благодаря этой победе она продлила свою серию побед во всех соревнованиях до восьми игр (пять – в английской Премьер-лиге, три – в Лиге Европы). Такую статистику приводит аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Гессан – 12'     1:1 Данилюк – 34'     1:2 Тилеманс – 53'    

Победная серия команды началась 6 ноября с матча 4-го тура Лиги Европы, в котором команда обыграла израильский «Маккаби» из Тель-Авива (2:0). Три из восьми матчей она выиграла всухую, а ровно в половине игр обыграла соперника со счётом 2:1. Это самая длинная серия побед англичан в высшем дивизионе с марта 1914 года, когда они взяли верх в 11 играх подряд.

