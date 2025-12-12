Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лучшим игроком АПЛ в ноябре признан нападающий «Брентфорда» Тьяго

Нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго признан лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ в социальной сети Х.

В ноябре Игор Тьяго провёл четыре матча в чемпионате Англии, в которых забил пять мячей. «Брентфорд» проиграл «Кристал Пэлас» (0:2) и «Брайтону» (1:2), а также одержал победы в матчах с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) и «Бёрнли» (3:1). В победных играх Тьяго оформил по дублю.

Конкурентами Игора Тьяго в этом месяце были Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед»), Кирнан Дьюсбери-Холл («Эвертон»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Рис Джеймс («Челси») и Деклан Райс («Арсенал»).

«Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 19 очков за 15 матчей.

