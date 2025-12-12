Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
«Не просто так жизнь послала туда». Миранчук — о нежелании возвращаться в РПЛ из МЛС

«Не просто так жизнь послала туда». Миранчук — о нежелании возвращаться в РПЛ из МЛС
Комментарии

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему не хочет возвращаться в Мир РПЛ. За «Атланту» Миранчук выступает с 2024-го. Ранее он играл за итальянские «Торино» и «Аталанту».

— Вот когда ты уезжаешь в сборную и находишься здесь две недели, ничего не ёкает, может быть, [стоит] вернуться?
— Честно сказать, когда послушаю истории от ребят из разных клубов, наверное, пока нет, пока ещё рановато (улыбается).

— А какие истории рассказывали? Ну, может, не в деталях, но просто о чём?
— Ну, не знаю, что-то у всех в клубах разное и интересное происходит такое, которое, наверное, даже не для истории. Поэтому такой думаю, да нет, наверное. Не просто так меня жизнь послала туда играть, за океан, поэтому там ещё побуду, поиграю. Но мысли не закрадывались такие, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

