Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис рассказал, какие привилегии положены бывшим футболистам в Англии.

«Клуб не платит стипендию. «Эвертон» единоразово выплачивает. Федерация футбола выплачивает единоразовую стипендию всем футболистам. У нас могут сказать только: «Спасибо, до свидания». Пенсионный фонд всегда в Англии существует. В клубе всегда советуют, говорят, что есть пенсионный фонд, деньги тебе возвращаются потом потихоньку. Когда туда вкладываешь деньги, потом ежемесячно приходят, куда скажешь.

Почести какие? Уважение! Можешь на любой матч прийти, не нужен билет, Fan ID, пошёл — и спокойно смотри. Это у нас изобретают велосипед, но что поделаешь? Такие у нас руководители — им виднее. Тут всё спокойно и великолепно — на «Олд Траффорд» 73 тыс., на «Эвертоне» 55 тыс. вместимость. Люди ходят, болеют. Никаких Fan ID нет, футбол смотрят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.