22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Альваро Мората выбыл на долгий период из-за травмы бедра

Альваро Мората выбыл на долгий период из-за травмы бедра
Комментарии

Нападающий итальянского клуба «Комо» Альваро Мората выбыл из строя на длительный срок. В матче 14-го тура Серии А с «Интером» (4:0) испанец получил серьёзную травму длинной приводящей мышцы левого бедра, из-за чего был заменён уже на 32-й минуте встречи.

Италия — Серия А . 14-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Комо
Комо
1:0 Мартинес – 11'     2:0 Тюрам – 59'     3:0 Чалханоглу – 81'     4:0 Аугусто – 86'    

«Игрок уже начал физиотерапию, в ближайшие недели будет отслеживаться ход его восстановления. Возвращение на поле будет зависеть от прогресса реабилитации», – говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.

Сейчас «Комо» идёт на шестом месте в чемпионате Италии. Мората присоединился к клубу в августе 2025 года. В этом сезоне нападающий сыграл в 13 из 14 туров Серии А и не забил ни одного гола.

