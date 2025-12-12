Альваро Мората выбыл на долгий период из-за травмы бедра
Поделиться
Нападающий итальянского клуба «Комо» Альваро Мората выбыл из строя на длительный срок. В матче 14-го тура Серии А с «Интером» (4:0) испанец получил серьёзную травму длинной приводящей мышцы левого бедра, из-за чего был заменён уже на 32-й минуте встречи.
Италия — Серия А . 14-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Комо
Комо
1:0 Мартинес – 11' 2:0 Тюрам – 59' 3:0 Чалханоглу – 81' 4:0 Аугусто – 86'
«Игрок уже начал физиотерапию, в ближайшие недели будет отслеживаться ход его восстановления. Возвращение на поле будет зависеть от прогресса реабилитации», – говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.
Сейчас «Комо» идёт на шестом месте в чемпионате Италии. Мората присоединился к клубу в августе 2025 года. В этом сезоне нападающий сыграл в 13 из 14 туров Серии А и не забил ни одного гола.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
17:04
-
16:55
-
16:54
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:27
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
16:16
-
16:16
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
15:57