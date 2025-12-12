Альваро Мората выбыл на долгий период из-за травмы бедра

Нападающий итальянского клуба «Комо» Альваро Мората выбыл из строя на длительный срок. В матче 14-го тура Серии А с «Интером» (4:0) испанец получил серьёзную травму длинной приводящей мышцы левого бедра, из-за чего был заменён уже на 32-й минуте встречи.

«Игрок уже начал физиотерапию, в ближайшие недели будет отслеживаться ход его восстановления. Возвращение на поле будет зависеть от прогресса реабилитации», – говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.

Сейчас «Комо» идёт на шестом месте в чемпионате Италии. Мората присоединился к клубу в августе 2025 года. В этом сезоне нападающий сыграл в 13 из 14 туров Серии А и не забил ни одного гола.