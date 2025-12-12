Скидки
Алексей Миранчук рассказал, как в «Атланте» относятся к его игре за сборную России

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, как в американском клубе относятся к его игре за сборную России.

— В команде нормально относятся? Потому что уезжаешь в сборную, когда возвращаешься, у тебя вот снова это переключение по часовым поясам. Ну, вот русский футболист в команде, они как к тебе относятся?
— Думаю, в этом плане проблем нет, потому что там приходит запрос, например, из сборной, что мы планируем вызвать вашего игрока. Тяжело что-то им, наверное, сказать или попросить. Но вот помню, в прошлом сезоне мы обыграли «Интер Майами» в плей-офф, я полетел в сборную, мы сыграли в сборной, вернулся, у нас была сразу же через два дня с «Орландо» игра. Мы проиграли и не прошли дальше, например. Вот было тогда непросто. Думаю, это повлияла тоже дорога на игру. Но, в принципе, относятся все нормально, — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

