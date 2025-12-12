Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канчельскис — о поездке в Англию: у меня двойное гражданство, проблем нет

Канчельскис — о поездке в Англию: у меня двойное гражданство, проблем нет
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о поездке в Англию. Он посетил тренировочные базы «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня двойное гражданство. Только перелёт длинный был через Турцию. А так проблем нет — купили билеты, получили приглашение. Я мог и так полететь, но так совпало всё. Повидались с друзьями, которые остались в Манчестере и Ливерпуле. Всё хорошо — посмотрели, всё интересно. Но иметь такие базы по 15 полей просто шикарно! Каждый знает, чем заниматься, что ему делать. Было очень интересно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

