Канчельскис — о поездке в Англию: у меня двойное гражданство, проблем нет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о поездке в Англию. Он посетил тренировочные базы «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня двойное гражданство. Только перелёт длинный был через Турцию. А так проблем нет — купили билеты, получили приглашение. Я мог и так полететь, но так совпало всё. Повидались с друзьями, которые остались в Манчестере и Ливерпуле. Всё хорошо — посмотрели, всё интересно. Но иметь такие базы по 15 полей просто шикарно! Каждый знает, чем заниматься, что ему делать. Было очень интересно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.