Миранчук рассказал, как игроки «Атланты» подкалывают его из-за игры за сборную России

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как одноклубники подкалывают его из-за выступлений в составе сборной России.

— А как объясняешь своим сокомандникам, условно Альмирону, куда летишь играть, с кем летишь играть?
— Они, типа, такие подкалывают меня: «Куда вы там можете полететь?» Это вот первый их вопрос. Это не вопрос уже, каждый сбор, они говорят, можешь не говорить даже, с кем вы играете и куда летите, потому что мы знаем, что проводите все игры на своей территории с той-то и той-то командой. То есть там три—четыре команды называют и шутят, вот, одни и те же соперники. Говорю: «Ребят, такие реалии» (улыбается), — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

