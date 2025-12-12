Агент Вахании заявил, что игрок не ведёт переговоров с «Краснодаром» и «Динамо»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, заявил, что игрок не ведёт переговоров о переходе в «Краснодар» или московское «Динамо». В нынешнем сезоне Вахания провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Абсолютно ничего не известно о возможном переходе Вахании в «Краснодар». Мы ни с кем переговоров не ведём, Вахания — игрок «Ростова». Эта информация не соответствует действительности.

Мы не вели переговоров и с «Динамо», когда команду возглавлял Карпин. Всё это чьи-то бурные фантазии», — сказал Голяна в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Владимиром Четвериком и Николаем Барановым.