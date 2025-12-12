Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Вахании заявил, что игрок не ведёт переговоров с «Краснодаром» и «Динамо»

Агент Вахании заявил, что игрок не ведёт переговоров с «Краснодаром» и «Динамо»
Комментарии

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, заявил, что игрок не ведёт переговоров о переходе в «Краснодар» или московское «Динамо». В нынешнем сезоне Вахания провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Абсолютно ничего не известно о возможном переходе Вахании в «Краснодар». Мы ни с кем переговоров не ведём, Вахания — игрок «Ростова». Эта информация не соответствует действительности.

Мы не вели переговоров и с «Динамо», когда команду возглавлял Карпин. Всё это чьи-то бурные фантазии», — сказал Голяна в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Владимиром Четвериком и Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Ушёл и ушёл». Защитник «Ростова» Вахания — об уходе Карпина из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android