Алексей Миранчук раскрыл, чувствовал ли суровое отношение в США из-за паспорта России

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, чувствовал ли суровое отношение к себе в США из-за паспорта гражданина Российской Федерации. За «Атланту» Миранчук выступает с 2024-го.

— Те ребята, с которыми ты сидишь в раздевалке, понятно. А болельщики…

— Болельщики где?

— В Америке, там достаточно такая пёстрая гамма тех, кто следит за футболом. Был момент, когда почувствовал, что к тебе такое достаточно суровое отношение из-за паспорта?

— Ни разу. Ни разу не было у меня ситуации, чтобы я как-то обратил внимание на какие-то… Вот сейчас пытаюсь себя поймать на какой-нибудь мысли, но, честно, не вспомню, чтобы было что-то такое, что запомнилось бы мне. Не знаю, наверное, люди всё-таки всё равно…

— Разделяют.

— Разделяют, как бы, если они в своём разуме находятся, они понимают, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».