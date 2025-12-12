В «Акроне» озвучили задачу на этот сезон РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, какая задача стоит перед тольяттинской командой в этом сезоне Мир РПЛ. На зимний перерыв «Акрон» ушёл, расположившись на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко.

– Вы сказали, что турнирная задача – не главное. Но перед Тедеевым она всё-таки стоит?

– Перед всеми нами стоит задача – быть выше, чем в прошлом году.

– То есть занять восьмое или седьмое место?

– Конечно, — приводит слова Клюшева «Спорт день за днём».

В конце февраля «Акрон» сыграет с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Газовик».