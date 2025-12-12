Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России даже на уровне молодёжных команд

УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России даже на уровне молодёжных команд
Комментарии

В УЕФА считают, что вернуть Россию в международные соревнования даже на уровне молодёжных команд невозможно до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование. Об этом сообщает Press Association.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. В 2023-м УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным соревнованиям, однако позже отменил это решение.

Материалы по теме
УЕФА накажет «Айнтрахт» за поведение болельщиков на матче ЛЧ с «Барселоной» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android