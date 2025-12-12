УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России даже на уровне молодёжных команд

В УЕФА считают, что вернуть Россию в международные соревнования даже на уровне молодёжных команд невозможно до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование. Об этом сообщает Press Association.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. В 2023-м УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным соревнованиям, однако позже отменил это решение.