Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о шансах сине-бело-голубых на победу в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ. У него есть чемпионский опыт. Это выгодно отличает его от конкурентов. Старт сезона у «Зенита» не задался, но тренер нашёл выход из этой ситуации.

Сейчас «Зенит» показывает игру, которая может привести к чемпионству. Все в клубе хотят исправить результаты прошлого сезона», — приводит слова Вьештица Metaratings.