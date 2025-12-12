Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан Вьештица: «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ

Милан Вьештица: «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о шансах сине-бело-голубых на победу в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ. У него есть чемпионский опыт. Это выгодно отличает его от конкурентов. Старт сезона у «Зенита» не задался, но тренер нашёл выход из этой ситуации.

Сейчас «Зенит» показывает игру, которая может привести к чемпионству. Все в клубе хотят исправить результаты прошлого сезона», — приводит слова Вьештица Metaratings.

Материалы по теме
Источник: «Зенит» — лучший клуб Восточной Европы по средней посещаемости в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android