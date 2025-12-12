Скидки
«Он показал уровень». Энрике высоко оценил игру Сафонова в последних двух матчах «ПСЖ»

«Он показал уровень». Энрике высоко оценил игру Сафонова в последних двух матчах «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре российского вратаря Матвея Сафонова в последних двух матчах с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Он [Сафонов] дождался своего момента и продемонстрировал отличную форму. Это очень важно для команды.

Состояние здоровья Шевалье? У Люка была небольшая травма, он вернулся. Сегодня Шевалье тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть футболиста, который не играл с начала сезона, Сафонова. Он показал свой уровень, очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Сафонов показал свой профессионализм и характер», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матчи с «Ренном» и «Атлетиком» стали первыми в нынешнем сезоне для Сафонова в «ПСЖ».

Орлов: Матвей Сафонов — молодец! Продолжение советской школы Льва Яшина

Российские футболисты за рубежом:

