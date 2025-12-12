«Он показал уровень». Энрике высоко оценил игру Сафонова в последних двух матчах «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре российского вратаря Матвея Сафонова в последних двух матчах с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Он [Сафонов] дождался своего момента и продемонстрировал отличную форму. Это очень важно для команды.

Состояние здоровья Шевалье? У Люка была небольшая травма, он вернулся. Сегодня Шевалье тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть футболиста, который не играл с начала сезона, Сафонова. Он показал свой уровень, очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Сафонов показал свой профессионализм и характер», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матчи с «Ренном» и «Атлетиком» стали первыми в нынешнем сезоне для Сафонова в «ПСЖ».

Выиграй смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ

Российские футболисты за рубежом: