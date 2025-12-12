Слот высказался о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брайтоном» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Федерико Кьеза здоров. Он тренировался вчера и сегодня, поэтому предполагаю, что он готов быть в составе завтра. У Коди Гакпо мышечная травма, а у Ватару Эндо — травма лодыжки. Восстановление займёт несколько недель. Исак тоже получил повреждение в первом тайме матча с «Интером», так что посмотрим, как восстановился после этого, сможет ли он выйти в стартовом составе завтра. Если сможет, приму решение снова выпустить его с Уго Экитике вместе, или же мы поступим по-другому», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.