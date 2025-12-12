Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот высказался о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брайтоном» в АПЛ

Слот высказался о травмах игроков «Ливерпуля» перед матчем с «Брайтоном» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Федерико Кьеза здоров. Он тренировался вчера и сегодня, поэтому предполагаю, что он готов быть в составе завтра. У Коди Гакпо мышечная травма, а у Ватару Эндо — травма лодыжки. Восстановление займёт несколько недель. Исак тоже получил повреждение в первом тайме матча с «Интером», так что посмотрим, как восстановился после этого, сможет ли он выйти в стартовом составе завтра. Если сможет, приму решение снова выпустить его с Уго Экитике вместе, или же мы поступим по-другому», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

Материалы по теме
«Он имеет право чувствовать так, как чувствует». Слот — о Салахе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android